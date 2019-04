Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Con l’articolo 52 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 che cita: “Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha istituito la giornata Nazionale per la Giornata del mare con ricorrenza ogni 11 Aprile, promossa a favore degli Istituti di ogni ordine e grado tramite specifici progetti formativi con il Corpo delle Capitanerie di porto. Domani, giovedì 11 aprile, si terrà un forum presso il Museo Navale di Imperia allo scopo di celebrare l’importante ricorrenza per la promozione della cultura del mare, anche attraverso l’intervento di rappresentanti della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Imperia, della Soprintendenza Archeologica della Liguria, della Legacoop Liguria, dell’Associazione M’Importa e della ASD Costa Balenae, nonché del Presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo Imperia. Durante la giornata sarà ufficializzata un’importante iniziativa della Capitaneria di Porto di Imperia, con la collaborazione dell’Associazione Informare, che caratterizzerà la prossima stagione estiva 2019.

