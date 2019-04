Giorgio Servetto, unico ligure, è entrato a far parte dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto.

Fanno parte dell’Associazione cuochi, ristoratori, pizzaioli, sommelier, persone di sala, pasticcieri e gelatieri: coloro che attraverso il proprio mestiere si sono distinti nella valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, riuniti per fare sistema, in Italia e nel mondo.

Giorgio Servetto nasce a Savona e trascorre la sua infanzia tra il mare e le montagne. Sin da piccolo si avvicina al mondo della cucina grazie al padre e alla cascina di famiglia, crescendo a contatto con la terra e con gli animali della tenuta. I sapori della sua cucina sono anche i sapori della sua terra, la Liguria al confine con il Piemonte, quelli di quando era bambino e che non ha mai scordato. Dal 2017 è alla guida del Nove presso l’Historical Suite Relais Villa della Pergola ad Alassio e tutor esterno di ALMA la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Ad affiancare Servetto al Nove c’è una squadra giovane e preparata: il Maître Sommelier Mattia Trentani e la general manager Francesca Ricci.

A chi avrà modo di gustare la cucina di Servetto non rimarrà altro, alla fine, che godersi la bellezza dei Giardini di Villa della Pergola: gli ospiti del ristorante infatti potranno “perdersi” nel grande parco anglo-mediterraneo, profumato e colorato di tutte le sfumature di viola della ricca collezione di glicini(www.giardinidivilladellapergola.com).

Il NOVE è aperto a pranzo e cena (12.30 – 14.00 / 19.30 – 22.00). Chiusura martedì (Luglio e Agosto esclusi).

Per informazioni e prenotazioni:

NOVE, via Privata Montagu 9, 17021 Alassio (Savona)

Tel. +39.0182.646140 info@noveristorante.it – www.noveristorante.it