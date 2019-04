Oggi, lunedì 8 aprile, il Presidente della Regione Liguria si è recato in visita al Vinitaly, in programma alla Fiera di Verona fino al 10 aprile. Per la prima volta un governatore ligure ha visitato lo stand della Regione, dove sotto la regia dell’Enoteca Regionale oltre un centinaio di produttori presentano le eccellenze enologiche liguri agli oltre 150mila visitatori che fanno del Vinitaly la principale fiera mondiale del settore.

Correlati