Venerdì 5 aprile alle ore 12 presso il Comune di Dolceacqua (Sala delle Bandiere Arancioni, via Doria 10) si svolgerà la conferenza stampa in occasione della tappa nella Community L’Arco del Benessere del Grand Trail motoristico di Aces Europe, il giro d’Italia di 1600 chilometri che unisce 8 città, comuni e comunità europee dello Sport 2019 in un tragitto compiuto da una blasonata Sport Car e da due Suv “tender”.

Alla conferenza stampa interverranno la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria, il presidente Aces Gian Francesco Lupattelli, il coordinatore Aces Liguria Enrico Cimaschi, Pasquale Alfieri di Msp Italia insieme ai Sindaci dei 18 Comuni della European Community of Sport 2019 Arco del Benessere, con capofila il Comune di Vallebona e al testimonial dell’iniziativa, l’ex calciatore e allenatore Maurizio Ganz (già giocatore dell’Inter e della Sampdoria). Al termine della conferenza stampa, i sindaci di Vallebona e Dolceacqua da Piazza Padre Giovanni Mauro saluteranno il tour che proseguirà il viaggio verso il Piemonte.

La Community Arco del Benessere, detentrice del titolo di European Community of Sport 2019, coinvolge 18 Comuni del ponente ligure e organizza ogni mese eventi e manifestazioni sul territorio sulle tematiche dello sport, benessere, salute, disabilità, giovani ed anziani.

