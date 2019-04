Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Via Verdi 41

Nato a Novi Ligure, si è laureato in Scienze Politiche con indirizzo economico a Genova ed è considerato un ottimo giornalista che alle grandi doti professionali aggiunge quelle della signorilità, della pacatezza, della costante disponibilità e di una forte sensibilità. Ha mosso i primi passi nella carta stampata scrivendo anche di sport ed ha al suo attivo anche un libro dedicato a Fausto Coppi: “Il nostro Coppi – il campionissimo nei ricordi dei figli Marina e Faustino”.

