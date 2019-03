OSi è tenuto ieri pomeriggio nella sede del comune di Ceriana un incontro tra l’assessore all’Occupazione Gianni Berrino e i lavoratori che hanno aderito al progetto over 60. Berrino ha incontrato i sindaci di Ceriana Bruna Rebaudo, di Bajardo Francesco Laura, gli assessori ai servizi sociali e i lavoratori dei due comuni coinvolti nel progetto.

Il Progetto Over 60, nato nel 2017 come linea particolare del piano Over 40, è rivolto ai disoccupati oltre i 60 anni di età che non percepiscono alcun ammortizzatore sociale. Sono lavoratori che possono vantare spesso esperienze e competenze spendibili, ma nella situazione attuale del mercato del lavoro hanno grandi difficoltà a trovare un nuovo impiego.

Attualmente il piano over 60 riguarda 177 persone che lavorano per almeno un anno, 15 giorni al mese, per 750 euro. Sono stati finanziati 81 progetti, ripartiti tra tutte e quattro le province della Liguria, per un finanziamento totale di 1 milione e 711.800 euro. Nel dettaglio, 24 progetti sono stati avviati nella Città metropolitana di Genova, 28 in provincia di Imperia, 20 in provincia di Savona, 9 nella provincia della Spezia.