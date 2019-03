Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Regione Liguria fa sapere che, a seguito dell’incendio che si è sviluppato nella notte tra lunedì e martedì sulle alture di Cogoleto, e che ha ripreso a bruciare, la sede regionale di Protezione civile è in presidio e monitora lo sviluppo della situazione, in costante contatto con il Centro operativo comunale. È stato emesso un preavviso di interfaccia: le fiamme erano al limite dall’interessare le zone urbanizzate. Nel pomeriggio sul luogo è intervenuto un canadair. A terra presenti 4 squadre di Volontari antincendio boschivo e 10 vigili del fuoco.

