I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato per le “spese pazze” della Liguria a un risarcimento di oltre 65 mila euro Rosario Monteleone, già presidente del Consiglio regionale, e Luigi Patrone (nella foto), che era consigliere, all’epoca dell’Udc. Nel secondo semestre del 2008 per la procura contabile, avrebbero usato fondi pubblici per spese ritenute non inerenti all’attività politica: libri di narrativa di Camilleri, carne in macelleria, gioielli, terme di Chianciano o surgelati Bofrost.

Correlati