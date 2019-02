Venerdì primo marzo, alle 21 nella Sala Ranuncolo del Palafiori di Sanremo si terrà un incontro aperto alla cittadinanza sul tema della Sanità, organizzato dalla deputata sanremese Leda Volpi e dal Movimento Cinque Stelle della Città dei Fiori.

Ospite e relatore della serata sarà il Dottor Giuseppe Lippi, medico chirurgo, esperto di analisi di Health Technology Assessment e Cost Management presso l’Azienda regionale di sanità Toscana, autore del libro “Sanità Aziendalizzata”.

Interverranno anche la deputata Leda Volpi, membro della Commissione Affari sociali e Sanità, Paola Arrigoni, portavoce in Consiglio Comunale e candidata sindaco per la Città dei Fiori alle prossime elezioni amministrative per il M5S, e Alice Salvatore, portavoce pentastellata in Consiglio Regionale.

⦁ Tra i temi in trattazione: come è strutturata e come funziona una ASL?

⦁ Liste d’attesa infinite per prenotare un esame, Pronto Soccorsi ingolfati: come mai si è arrivati a questo punto e come se ne può uscire?

⦁ Che cos’è il project financing? Perché viene accostato all’edilizia sanitaria?

Il libro del dottor Lippi è pensato per spiegare concetti di gestione sanitaria ai cittadini e a tutti agli operatori sanitari. Solo cittadini consapevoli possono comprendere la situazione che li circonda e chiedere di essere messi al centro delle decisioni che li riguardano, anche nella sanità”, sottolinea Leda Volpi, “per il M5S la partecipazione informata e consapevole è un tema fondamentale, al contrario di chi confida nella disinformazione generale per mascherare la svendita dei diritti e del patrimonio pubblico a favore di pochi privati che fanno profitto a spese dei cittadini.

Oltre ai temi previsti, la serata sarà occasione per il pubblico per porre delle domande di approfondimento sui temi della Sanità locale e nazionale.





