Oggi, venerdì 22 Febbraio alle ore 21.15, a Lo Spazio Vuoto, in via Bonfante 37, Imperia, ci sarà il quinto appuntamento della nuova stagione teatrale Sul Filo con “LE DIFETTOSE”

liberamente tratto dal romanzo di E. Mazzoni

con Emanuela Grimalda

regia di Serena Sinigaglia

L’attrice dà voce a sette personaggi per inseguire, attraverso la storia di Carla e del suo percorso di fecondazione assistita, una metafora più’ grande della vita: il desiderio di Infinito di cui il desiderio di un figlio è parte, ma che appartiene a tutti. Ed ecco l’infermiera anziana, che non ne può più, l’amica Katia, felicemente lesbica e a Bruxelles, Marco, l’uomo di Carla, discreto compagno di vita, la mamma, l’eterno insopportabile confronto, la nonna, dolce presenza materna, la dottoressa Tini, il paradosso di una scienza che tenta di spiegare il mistero, Thiago, l’esotico maestro di metodi “alternativi”. I personaggi sono pesci di un acquario, ma desiderano tutti immergersi nell’oceano, simbolo della vita e suo paradosso. Le meraviglie delle barriere coralline, la grazia dei pesci, il tripudio di colori e forme, e poi, di colpo, la violenza delle onde, lo spavento degli abissi. Questa è Carla: un pesciolino che si agita tra le pareti troppo strette dell’acquario nel quale ha rinchiuso la sua vita finendo per sentirsi “difettoso” finché scopre, a sue spese, che bastava immergersi nell’oceano e imparare di nuovo a nuotare senza paura di sentirsi libero, senza tempo.