GIRONE DI RITORNO DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 07.04.2019 I° GIORNATA R.N.IMPERIA SPORTING LODI 14.04.2019 II° GIORNATA CAN. MILANO R.N.IMPERIA 05.05.2019 III° GIORNATA R.N.IMPERIA AQUATICA TORINO 12.05.2019 IV° GIORNATA R.N.IMPERIA RIVER BORGARO 19.05.2019 V° GIORNATA PN TREVIGLIO R.N.IMPERIA

Ecco il calendario completo della stagione regolare 2019: GIRONE DI ANDATA DATA GIORNATA CASA TRASFERTA 24.02.2019 I°GIORNATA SPORTING LODI R.N.IMPERIA 03.03.2019 II° GIORNATA R.N.IMPERIA CAN. MILANO 17.03.2019 III° GIORNATA AQUATICA TORINO R.N.IMPERIA 24.03.2019 IV° GIORNATA RIVER BORGARO R.N.IMPERIA 31.03.2019 V° GIORNATA R.N.IMPERIA PN TREVIGLIO

A ridosso dell’inizio del campionato, è arrivato il calendario di Serie B femminile. La Rari Nantes Imperia, allenata da Merci Stieber, è stata inserita nel Girone 1 della Lombardia, dove sono comprese anche due squadre piemontesi. La stagione regolare comincerà domenica prossima (24 febbraio) in casa dello Sporting Lodi e terminerà a Treviglio (19 maggio). La prima classificata del girone accederà ad una successiva fase Play-off dove incontrerà le capolista del gruppo veneto e di quello toscano. La vincente verrà promossa in Serie A2. Le giallorosse si troveranno dinnanzi ad uno scenario inedito, dato che la prima squadra ha incontrato soltanto Canottieri Milano ed Aquatica Torino. Le altre squadre sono Sporting Lodi, Pallanuoto Treviglio e UISP RIver Borgaro. Le partite casalinghe della Rari Nantes Imperia, salvo modifiche dell’ultimo momento, verranno sempre giocate alle ore 16.30.

