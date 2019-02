In occasione della settimana di San Valentino, il plesso di Ventimiglia del CPIA di Imperia presenta “Il bacio più famoso del mondo”, un viaggio multilingue tra Letteratura e Storia dell’Arte.

Protagonista della serata: Eros, attraverso le opere dei più grandi artisti e i versi poetici più famosi.

Da Hayez a Brâncusi, da Chagall a Magritte e poi ancora Klimt, Canova, Doisneau: sarà un carosello di quadri, sculture e fotografie che fanno parte dell’immaginario universale.

A sottolinearle, le parole dei più grandi autori della poesia mondiale, pronunciate in lingua originale dagli allievi del CPIA che frequentano i corsi di Italiano L2, tradotte e spiegate nella lingua del Belpaese.

L’iniziativa, curata dal professor Enzo Iorio, docente del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, con la collaborazione della maestra Alessandra Amadeo e della professoressa Cristina Bruno, si avvale della partecipazione dei giovani attori intemelii Andrea Iorio e Rosalinda Esposito.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per lunedì 11 febbraio 2019, alle ore 18, presso l’aula n°19 del plesso di Ventimiglia del CPIA, in via Roma 61.