Esprimo soddisfazione poiché finalmente la Regione Liguria ha ripartito gli 8 milioni di fondi stanziati il 30 dicembre 2018 nella Manovra destinati a riparare i danni provocati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre scorsi.

Dei 32 interventi necessari sul litorale ligure, per la provincia di Imperia verranno destinati circa 2 milioni e mezzo a Imperia, 210mila euro a Bordighera, Santo Stefano al Mare 185mila e 160mila euro a Ospedaletti.

Un notevole aiuto è stato fatto anche singolarmente da tutti i parlamentari del Movimento Cinque Stelle che hanno, come di consueto, tagliato il proprio stipendio e versato la somma di due milioni di euro in favore della protezione Civile per i necessari interventi a favore delle popolazioni alluvionate di Liguria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, oltre ai milioni versati in precedenza per il Fondo per il Microcredito alle imprese.

Le risorse raccolte e versate dal M5S che sono già state introitate al bilancio del dipartimento della protezione civile già dal mese di novembre e dicembre saranno destinate a realizzare in tre regioni interventi per un valore complessivo per ciascuna regione di circa 665mila euro. In Liguria ci sono due interventi, a Zoagli la messa in sicurezza del centro abitato e delle infrastrutture di aree che sono a rischio e la ricostruzione del perimetro esterno della diga foranea per un tratto ammalorato di circa 60 metri a Sanremo.

Ad oggi, la somma delle restituzioni degli stipendi di noi portavoce del M5S ha quasi raggiunto i 100 milioni di euro, da quando siamo entrati nelle Istituzioni.

Un impegno con i cittadini che solo il Movimento Cinque Stelle porta avanti tramite i suoi portavoce nell’attesa di una prossima riduzione delle spese della politica, legge che sarà discussa in Senato entro Aprile 2019.

Leda Volpi, deputata del Movimento Cinque Stelle