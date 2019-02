A margine della cerimonia del Premio Eccellenza italiana 2019 consegnato al Presidente nazionale di Silb, Maurizio Pasca Vicepresidente Fipe-Confcommercio, il Presidente di Federgioco e componente del Direttivo Nazionale di Fipe-Confcommercio Olmo Romeo, ha posto l’attenzione sul binomio intrattenimento e turismo. E’ stata l’occasione per condividere una nuova dimensione di offerta di divertimento finalizzata a una clientela sempre più diversificata ed esigente.

“Ringrazio il Presidente Olmo Romeo per questo incontro che mi ha permesso di approfondire la realtà turistica della città di Sanremo in un periodo così importante per i flussi di presenze. Ho potuto constatare le potenzialità d’intrattenimento del Casinò in una dimensione più moderna.” Ha affermato il Presidente di Silb Pasca.

“Ho condiviso con il Presidente Pasca la visione di Casinò che dovrebbe realizzarsi nei prossimi anni, orientata a creare un contenitore elegante e funzionale per intrattenimento e divertimento che superi la sola offerta di gioco. La strada è segnata. A Sanremo molto è stato fatto ma la prospettiva dei prossimi anni non può che essere finalizzata ad un cambiamento “generazionale” nel modo di concepire il divertimento nelle diverse forme e che si sta concretizzando con un progetto da attuare a Sanremo. Ritengo molto importante questo confronto attivato da mesi di cui ringrazio il Presidente Pasca”, precisa il Presidente di Federgioco, Romeo.

Agli incontri ha partecipato anche Alessandro Trolese, vicepresidente Confcommercio di Pisa e Presidente Fipe-Pisa, Presidente regionale della Toscana di Silb.