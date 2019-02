Ci sono ancora posti disponibili sul pullman per la gita a Torino organizzata per sabato 9 marzo dalle Sezioni Soci Coop Liguria di Ventimiglia, Imperia e Sanremo. Al mattino, al GAM-Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea per la visita guidata alla mostra “I Macchiaioli”: arte italiana verso la modernità, un dialogo artistico tra Toscana, Piemonte e Liguria, nel periodo più felice della pittura macchiaiola nelle opere provenienti dai più importanti musei italiani, enti e collezioni private. Nel pomeriggio visita del Museo Lavazza per un itinerario sensoriale e interattivo nella filiera, nella cultura e nel mondo del caffè. Ulteriori informazioni ed iscrizioni presso il Punto Soci Coop di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

