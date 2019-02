Quinto posto al mondo e primo nella sezione “piatti vegetariani” per il cuoco sanremese Andrea Guardiani in India (Nuova Dheli, Bangalore e Calcutta) a in rappresentanza della cucina italiana nelle “Young Chef Olympiad”. Giovani cuochi per una settimana si sono dati battaglia ai fornelli in un vero e proprio Campionato Mondiale Under 21. Ha vinto la Francia davanti a Romania e Inghilterra. Andrea, che ha presentato il piatto “Ops, mi son caduti i tortelli”, fresco diplomato all’Alberghiero di Arma, lavora già nello staff del celebre Alain Ducasse, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

