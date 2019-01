Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il punto di ristoro per tutti i partecipanti sarà allestito presso il campo da rugby di Imperia (Strada Cason della Guardia, 19) domenica 27 gennaio a partire dalla tarda mattinata. Ineja c’è…e vi aspetta!

Gli chef di “Ineja c’è” saranno presenti con alcune ricette Made in Imperia e un menù speciale, questa volta a misura di sportivo: torta di patate e torta di verdura di Porro, fusilli Raineri al pesto Clas, trivelline CMPSport al sugo CMPSport, birra della club house rugby Imperia e infine caffè Santa Barbara e caffè Ferrari.

Domenica 27 gennaio prende il via la seconda edizione della CMP Urban Trail Imperia. L’evento, anche quest’anno, viene organizzato dall’Associazione sportiva dilettantistica MonesiYoung , in collaborazione con la Regione Liguria, la Provincia e il Comune di Imperia e il Comune di Vasia.

