La Confartigianato di Imperia comunica che il marchio ‘Artigiani In Liguria’ è ora previsto anche per il settore della pasticceria. È quanto stabilito dalla Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per l’Artigianato, mediante la sottoscrizione del nuovo disciplinare di settore. Tante imprese artigiane del territorio potranno quindi fregiarsi di un marchio divenuto simbolo di qualità e di eccellenza. Inoltre potranno ottenere contributi a loro dedicati, come i contributi in conto capitale messi in campo dalla Regione attraverso Artigiancassa.

La richiesta di licenza d’uso del Marchio Artigiani in Liguria è gratuita. La Confartigianato della provincia di Imperia con i propri uffici è a disposizione delle imprese per fornire assistenza nel percorso necessario per la richiesta del marchio e per le eventuali successive pratiche per credito e contributi. Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524517.