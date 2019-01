Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Con gli articoli 10 e 11 si stabilisce la copertura finanziaria e la tempestica relativa all’entrata in vigore della nuova legge”.

Con l’articolo 9 si istituisce la Giornata della Liguria che ricorrerà il 9 giugno di ogni anno (giorno in cui nel 1162, a Pavia, Federico Barbarossa concesse a Genova il governo di tutta la Liguria).

Con l’articolo 4 viene indicato che Regione Liguria promuove e agevola indagini e ricerche sui toponimi in lingua ligure e contribuisce alle iniziative degli Enti locali e delle associazioni sul territorio.

Con l’articolo 3 si esplicitano le specifiche azioni che Regione Liguria intende attuare per favorire conoscenza, diffusione e promozione del patrimonio linguistico ligure, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti con le associazioni territoriali del settore.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Giornata della Liguria il 9 giugno di ogni anno. “Tutela e valorizzazione della lingua ligure, tradizione e tesoro inestimabile che tutti insieme dobbiamo difendere e mantenere per il futuro. Un altro passo in avanti”