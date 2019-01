Il Viminale ha sbloccato uno stanziamento di 11,07 milioni di euro a favore degli enti locali della Liguria. I Comuni con meno di 20mila abitanti potranno usare i fondi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale in genere. In Liguria, hanno ricevuto lo stanziamento 64 comuni in provincia di Genova, 63 a Imperia (2,8 milioni), 30 a La Spezia e 67 a Savona. I benefici ricadranno su 598.716 cittadini liguri