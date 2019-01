A Sanremo si muove nel solco della solidarietà e della musica il prossimo appuntamento de “I Colori della Gioia”. L’associato veronese Alessandro Bovo, in arte Shy, apprezzato rapper, ha creato una canzone da condividere e cantare con i ragazzi dell’associazione Le Nuvole di Savigliano che opera a favore del tempo libero e dei diversamente abili. Titolo: ‘Sorrisi’. La canzone sarà presentata in anteprima nel corso di un evento, titolato “Le nuvole sono Gioia”, presenti i protagonisti, in programma all’Hotel Des Anglais il 5 febbraio, primo giorno del Festival, alle 16,30. Saranno ospiti i componenti del Salotto di Miranda Liz, vale a dire i sosia di famose personalità dello spettacolo, capitanati dalla ‘copia’ di Liz Taylor. Tutti molto noti a Sanremo dove ogni anno stazionano, attirando grande curiosità nel periodo festivaliero, e la cui presenza non sfugge praticamente a nessuno. ‘Liz Taylor’, dopo aver partecipato a quasi un migliaio di trasmissioni radio e tv, ha creato il Calendario dei sosia d’Italia la cui sedicesima edizione è stata presentata sabato a Milano. E ha anche ideato il primo ‘Fans club dei sosia’ al mondo dove ne sono raggruppati oltre millecinquecento di tutto il mondo. Al Des Anglais sono attesi, fra gli altri, quelli di Claudio Baglioni e Claudio Bisio, che terranno un spettacolo nello spettacolo. Nel corso dell’evento ci sarà pure una sfilata della stilista Anna Lina con capi di abbigliamento realizzati all’uncinetto. Non mancheranno, poi, canzoni con la calda voce di Davide Ferrari.

Esponenti e ragazzi dell’associazione di Savigliano sono già stati ospiti a Sanremo e anche ricevuti in Comune dal vicesindaco Costanza Pireri per poi recarsi, fra l’altro, proprio all’Hotel Des Anglais. La presidente Gioia Lolli aveva organizzato loro due giornate nella Città della Musica procurando gli incontri a Palazzo comunale e nel prestigioso albergo.