Al Cinema Cristallo di Dolceacqua il mese di gennaio si conclude con un’offerta variegata di film. Si parte giovedì con “Un sacchetto di biglie”, in omaggio ad un best seller della letteratura per ragazzi ma in questo momento soprattutto in ricordo della Shoah – domenica 27 ricorre infatti il giorno della memoria. E’ un film per tutti, senza scene raccapriccianti, semplice ma efficace.

“Il settimo sigillo” è il grande film in programmazione il pomeriggio di venerdì nell’ambito della Rassegna sulla storia del Cinema dedicata agli studenti del Liceo Aprosio (aperta a tutti). Un’ occasione per vedere, o rivedere, un grandissimo film e insieme un’intensa riflessione sull’esistenza.

Da venerdì a domenica il film visto a Venezia, “Il gioco delle coppie” (Doubles vies), in cui il regista, attraverso il dialogo serrato e brillante dei protagonisti, presenta l’evoluzione e il futuro della comunicazione nel mondo “dematerializzato”. Non è solo la versione francese di “Perfetti sconosciuti”, ma una riflessione seria sulla circolazione delle idee, sulla verità dell’informazione e sullo sviluppo del senso critico nel soggetto che la riceve. Sabato alle 17.30 il film sarà presentato nella lingua originale (francese) e accompagnato da un momento di dialogo con gli spettatori.

Un sacchetto di biglie di Christian Duguay

giovedì 24 gennaio ore 21:00

Un sacchetto di biglie

Un film per tutti, per non dimenticare

Il settimo sigillo di Ingmar Bergman

venerdì 25 gennaio ore 15:30

Il settimo sigillo

Un caposaldo della storia del cinema, dall’interpretazione poliedrica

Il gioco delle coppie – Doubles vies di Olivier Assayas

venerdì 25 gennaio ore 21:00

sabato 26 gennaio ore 17:30 in lingua francese

sabato 26 gennaio ore 21:00

domenica 27 gennaio ore 17:30

Il gioco delle coppie – Doubles vies

letteralmente un simposio di idee, dialoghi e riflessioni ad alto voltaggio con l’attenzione puntata ancora una volta sulla modernità