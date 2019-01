Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

“Il sindacalista della Cgil era un uomo, un padre di famiglia e un lavoratore, oltre che un militante della politica: fece sentire la propria voce e, anziché guardare dall’altra parte come è stato più e più volte detto, pagò con la propria vita un raro senso di responsabilità. Oggi, non resta che seguirne lo spirito e adoperarci affinché i colpevoli dell’efferato delitto che hanno posto fine alla vita di Rossa siano finalmente consegnati alla giustizia”, ha dichiarato la capogruppo regionale Alice Salvatore presente alla cerimonia commemorativa che si è tenuta oggi al capannone ArcelorMittal.

“L’impegno e lo spirito di sacrificio di Guido Rossa, che ha avuto il coraggio di denunciare nonostante il clima di terrore che si respirava 40 anni fa, sia esempio per tutti”. Così, i consiglieri del MoVimento 5 Stelle Liguria, a margine della cerimonia commemorativa nell’ex stabilimento dell’Ilva di Cornigliano.

