Arpal Liguria prevede un deciso calo delle temperature nella giornata di mercoledì 23 gennaio, con possibili precipitazioni a carattere nevoso nelle zone interne, e non è escluso che le precipitazioni possano assumere carattere nevoso a quote basse sulle zone costiere, in particolare sul centro-ponente della regione. L’Arpal segnala per oggi e domani mattina venti settentrionali fino a forti, con raffiche fino a 60-80 km/h sui crinali e sulle valli esposte.