Marcello Bevilacqua responsabile provinciale sicurezza della Lega interviene in merito all’episodio di cronaca di ieri sera a Ventimiglia.

In qualità di Responsabile Provinciale Sicurezza e Immigrazione della Lega vorrei rivolgere un particolare ringraziamento agli uomini del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di Ventimiglia per l’intervento effettuato nella serata di ieri in Via Aprosio.

Un intervento tempestivo che ha evitato il peggio, considerando l’orario e lo stato di agitazione del clandestino.

L’uomo, con a carico diversi precedenti, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale e minacce, grazie al Decreto Salvini, è stato temporaneamente trattenuto per l’esecuzione dell’espulsione.