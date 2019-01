Il Presidente Giovanni Toti e l’assessore alla formazione Ilaria Cavo hanno visitato questa mattina la sede dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nel quartiere genovese di Albaro. Ad accoglierli e accompagnarli nella visita alle aule e ai laboratori di esercitazione (che hanno in dotazione, tra le altre apparecchiature tecniche, un radar e un simulatore di navigazione) il presidente Eugenio Massolo, il direttore generale Daniela Fara, il direttore dei corsi Ente Radar Comandante Giorgio Pitacco, i direttore IMSSEA Davide Stasi, il vice direttore dell’Accademia Paola Strata, il presidente di CETENA Sandro Scarrone.

L’Accademia è una Fondazione ITS (di istruzione tecnica superiore) che opera nel settore della mobilità sostenibile e in particolare per la formazione di figure professionali nell’ambito della filiera marittimo-portuale e dei servizi di bordo. Gli allievi vengono da tutta Italia e sono molto richiesti sul mercato del lavoro: degli oltre 1400 ufficiali di macchina e coperta usciti dal 2005 dai corsi di alta formazione, il 90% ha trovato un impiego grazie alla specializzazione conseguita e alle convenzioni e collaborazioni della Fondazione con le imprese di settore.