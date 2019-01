In seguito ad una rissa in strada a Sanremo, il presidente del Consiglio regionale della Liguria Alessandro Piana (Lega) critica Claudio Baglioni per le recenti affermazioni sui migranti e lo ha esortato a portare sul palco dell’Ariston i protagonisti di un pestaggio avvenuto ieri sera tra due famiglie di origini turche.



“Una serata come tante, paura in città per una maxi rissa fra immigrati. Caro Claudio Baglioni, ti ‘do’ un’idea: visto che i tuoi compagnucci li hanno fatti entrare e si trovano già a Sanremo, falli esordire sul palco dell’Ariston con le nuove proposte”.

Dichiara il presidente dell’Assemblea Legislativa della Liguria e consigliere regionale della Lega Nord Liguria-Salvini, Alessandro Piana, commentando le prese di posizione del direttore artistico del Festival di Sanremo sui migranti e l’ennesimo episodio di violenza registrato ieri sera nella Città dei Fiori.

“Secondo quanto riferito dai media – ha aggiunto Piana – c’è stata una maxi rissa in una strada affollata di auto e persone, poco distante da un supermercato.

Due opposte fazioni di immigrati di origine turca si sono affrontati a calci, pugni e colpi di mazza da baseball. I carabinieri, che ringrazio per il loro lavoro al servizio della nostra comunità, sono intervenuti e hanno preso sette violenti.

Caro Baglioni, la sicurezza è un diritto. I cittadini di Sanremo e di tante altre città italiane meritano di vivere tranquilli nel loro territorio, senza avere più paura.

Caro Baglioni, a ognuno il suo. Un artista può esprimere il suo pensiero come chiunque altro, ma quando viene pagato con soldi pubblici per fare l’artista dovrebbe attenersi solo a quello, evitando di approfittare della sua posizione per fare comizi politici a sproposito”.