Giovedì 17 gennaio dalle ore 14:30 alle 19:00 nella sede dell’I.I.S. “E.Ruffini- D.Aicardi” di corso Cavallotti a Sanremo si terrà un nuovo “OPEN DAY” per la presentazione dei corsi di studio dell’Istituto Tecnico per il Turismo e Professionale per la Sanità e Assistenza Sociale.

Gli studenti delle terze medie e le loro famiglie sono invitati a partecipare per valutare la nostra offerta formativa in questo periodo dedicato alle iscrizioni alla scuola superiore.

In questa occasione, si potranno visitare l’Istituto e i laboratori e ricevere adeguate informazioni dai docenti e dagli studenti riguardo i quadri orario dei due indirizzi di studio, i progetti attuati nell’istituto, le attività di alternanza scuola-lavoro, nonché le possibilità di prosecuzione post-diploma e di inserimento nel mondo del lavoro.