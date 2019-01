Fine settimana della Befana impegnativo per il settore giovanile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy.

Una squadra dei Giovanissimi 2006, formata da una squadra mista di 2006/07/08, è stata impegnata al 1° Trofeo biancazzurro – Città di Sanremo, al quale hanno partecipato squadre provenienti da Piemonte, Lombardia e Liguria. “Ottimo torneo per la categoria puramente “sociale”” – afferma l’allenatore Nicola Aurisano.

I 2008 a 9 biancorossi hanno preso parte al Torneo della Befana a Ventimiglia. “Abbiamo partecipato con due squadre. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia A alla fine si è piazzato 1° in classifica mentre il Don Bosco Vallecrosia Intemelia B si è classificato 3° su un totale di 12 squadre. Da segnalare la presenza nelle rispettive squadre di un 2009 per parte, Salerno Vincenzo e Rai Mirko. Premio individuale a Pezzani Karim come capocannoniere del torneo – dichiara l’allenatore Marco Anzalone – Il risultato finale è un’ulteriore conferma che questo gruppo continua a crescere sia nei singoli che nell’essere una squadra e un gruppo. Un bravo in più a D’andrea Cristian autore di parate importanti nella finale ed autore della parata decisiva al termine della lotteria dei calci di rigore”.

I pulcini 2008 a 7 hanno partecipato alla prima edizione del “Torneo della Befana”, organizzato dalla Sanstevese al campo sportivo comunale di Santo Stefano al Mare. “Erano presenti 8 giocatori tra i quali un 2010. Una menzione particolare va perciò ad Anfosso dimostratosi all’altezza contro avversari ben più grandi di lui – dice l’allenatore Mimmo Cammareri – Il risultato finale per i biancorossi è l’ottavo, buone prestazioni ma un po’ indietro rispetto a squadre blasonate come Vado, Pietra Ligure, Sanremese, Imperia, Andora, Golfo&Dianese e Ospedaletti. Sono comunque contento di ciò che abbiamo dimostrato, con una seppur piccola crescita tanto da non sfigurare contro nessuna delle avversarie. Alla fine sono state consegnate medagliette a tutti i partecipanti”.

Infine i Primi Calci 2011 sono andati a Pian del Merula per il 1 Torneo della Befana che è andato in scena presso il Palazzetto dello Sport di Andora. “Erano iscritte due squadre: Don Bosco Vallecrosia Intemelia bianca e Don Bosco Vallecrosia Intemelia granata – fa sapere l’allenatore Davide Pagliuca – Su otto squadre partecipanti in tutto, abbiamo disputato il derby per l’assegnazione del 3/4° posto. Abbiamo portato a casa due vittorie ed una sconfitta per entrambe le squadre. Un ottimo risultato considerando che abbiamo suddiviso le forze a disposizione in due squadre equilibrate. E’ stata una giornata piacevole ricca di bei momenti di condivisione e pranzo in allegria. Tutti i bambini sono rimasti entusiasti della loro prima esperienza stagionale. Un plauso va ai tre bambini del 2012 Di Dato, Ramoino e Shiity che hanno ben figurato nonostante la differenza tecnica e fisica di alcune compagini”.