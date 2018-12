Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso della notte alle 23.40 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento in località Prevo nel comune di Vernazza lungo il sentiero che da Corniglia porta a Vernazza. I tecnici del Soccorso Alpino, tra cui un sanitario, sono partiti immediatamente insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco. Arrivati sul luogo hanno trovato un uomo di 43 anni che era caduto da un muretto procurandosi diverse contusioni alla testa e agli arti superiori con una sospetta frattura alla clavicola sinistra. Dopo avergli medicato le ferite ed immobilizzato la spalla è stato trasportato con barella portantina fino all’ambulanza della pubblica assistenza di Vernazza.

