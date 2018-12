Con il primo evento “U Descu de Natâle” sabato 8 e domenica 9 dicembre turisti e residenti hanno avuto l’occasione di conoscere i gustosissimi prodotti de.co dei 18 Comuni del Comprensorio Turistico inRiviera.

Con il “U Descu de Natâle” il ricco programma di festeggiamenti natalizi è entrato nel vivo; qui di seguito le manifestazioni tipiche e caratteristiche che si svolgeranno nella costa e nei borghi dell’entroterra dei 18 Comuni di InRiviera nella settimana dal 29 dicembre al 6 gennaio. Auguri per un sereno 2019!

Comune di APRICALE:

Fino al 6 gennaio Centro Storico Falò in Piazza fuoco natalizio ed eventi collaterali.

Fino al 31 marzo al Castello Mostra delle grandi sagome ed altre opere del maestro Emanuele Luzzati eseguite negli anni per Apricale.

4, 5 e 6 gennaio al Castello V° Edizione di “Apricale Tango” l’anima del tango Argentino torna a rianimare Apricale – spettacoli, stages, milonghe e molto altro.

Comune di BORDIGHERA:

Fino al 6 gennaio Sasso di Bordighera, Sagrato della Chiesa dei Santi Pietro Paolo tradizionale fuoco natalizio.

1 gennaio ore 17,30 Palazzo del Parco Concerto di Capodanno “L’Orchestra si diverte” Orchestra Sinfonica di Bordighera – Direttore Massimo Dal Prà – ingresso euro 5. Il programma completo dell’Inverno Musicale 2019 è disponibile su depliant specifico.

3 gennaio ore 21 Palazzo del Parco Inaugurazione della Stagione Teatrale di Bordighera, in collaborazione con Nidodiragno/ coop CMC: Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi in Donchisci@tte di Nunzio Caponio. Liberamente ispirato a Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes. Adattamento e regia Davide Iodice. Due attori noti al grande pubblico impegnati nella ‘prima’ di una stagione che porterà anche Angela Finocchiaro, Lella Costa e Marina Massironi al Palazzo del Parco. Informazioni complete su depliant specifico. Per biglietti e altre info: Cooperativa CMC Nidodiragno tel. 0184544633.

4 gennaio ore 21 Palazzo del Parco la Chiesa Evangelica “Novità di Vita” di Bordighera, dopo il successo delle edizioni precedenti, presenta lo spettacolo del gruppo Livingospel. Saranno proposti brani di gospel classico e moderno. Solista: Patrizia Borlotti. Direttore: Franco Muggeo.

5 gennaio ore 18 Palazzo del Parco Note per il nuovo anno Concerto della Banda Musicale Borghetto S. Nicolò, Città di Bordighera. Musiche tradizionali, originali e trascrizioni per iniziare l’anno nel migliore dei modi. Generazioni diverse unite in un linguaggio universale per un messaggio di serenità e gioia. Direttore: Luca Anghinoni.

6 gennaio dalle 8 alle 19 Lungomare Argentina Bordighera Città d’Arte Mostra Mercato di Antiquariato e Collezionismo.

6 gennaio dalle 9 alle 20 Centro Città La Befana Bordigotta organizzata dall’Associazione Confesercenti. Distribuzione gratuita di bevande e dolciumi con interventi musicali e attrazioni per i bambini.

6 gennaio ore 16 Giardini del Palazzo del Parco Premiazione dei disegni e delle letterine più originali dei bambini raccolte dall’8 dicembre. In caso di maltempo la premiazione avverrà nella sala Rossa del Palazzo del Parco.

Comune di CAMPOROSSO

30 dicembre ore 15,30 Piazza Garibaldi nel centro Storico “Aspettando il Capodanno con il Folletto F.” spettacolo per bambini.

Comune di DOLCEACQUA:

Fino al 6 gennaio “Presepiando Festival 2018” itinerario di presepi in concorso a Dolceacqua.

29 dicembre ore 17 centro cittadino “Festa delle Lanterne”.

30 dicembre ore 17 Sala Conferenze di Palazzo Luigina Garoscio Via Doria 10 – 3° Piano Presentazione del libro “Il passo della morte” di Enzo Barnabà e Viviana Trentin. Philobiblon edizioni. Storie e immagini di passaggio lungo la frontiera tra Italia e Francia. Ingresso libero.

4 gennaio ore 18 Sala Conferenze di Palazzo Luigina Garoscio Via Doria 10 – 3° Piano Presentazione del libro “Il rissoso pettirosso e gli altri” di Pierangela Fierro Trincheri e Natale Giovanni Trincheri. Uccelli di Liguria: vita, curiosità, carattere. Colomò edizioni. Ingresso libero.

6 gennaio ore 16 Sala Polivalente (ingresso da Piazzale San Filippo) La Befana Dolceacquina Spettacolo per bambini a cura del Teatro Dei Mille Colori. Già dalla ore 14,30 strani personaggi si aggireranno in paese alla ricerca di bambini. Ingresso libero.

ore 18 Premiazione del “Presepiando Festival 2018” itinerario di presepi in concorso a Dolceacqua.

Comune di ISOLABONA:

5 gennaio ore 15 Centro storico “Antichi mestieri” con distribuzione della De.Co. Cubàita.

Comune di OSPEDALETTI:

29 dicembre ore 16 La Piccola “Coco” Film d’animazione per bambini della Disney Pixar.

30 dicembre ore 16 Piazza IV Novembre concerto Gospel “Per vivere insieme la gioia e la magia del Natale e… non solo”, con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia.

31 dicembre ore 16 Piazza Sant’Erasmo “Ti saluto 2018” distribuzione cioccolata calda a cura de U Descu Spiarete Comitato Circuito di Ospedaletti.

1 gennaio ore 11 Piazza Europa “Festa della Rosa” con o maggio floreale alle signore e augurio di Buon Anno.

ore 16 La Piccola Via Cav. di Malta 1 “A Capodanno vorrei danzar con.. Tè”, pomeriggio danzante con orchestra dal vivo “Liscio e non solo” e degustazione di tè.

2 gennaio ore 11 spiaggia antistante Palazzo Comunale “Il primo tuffo dell’anno” 13° Cimento invernale – presenta Agostino Orsino a cura de U Descu Spiarete Comitato Circuito di Ospedaletti.

Dal 2 gennaio fino all’11 gennaio ore 8.30/13 e al lunedì e giovedì anche 15/17 (escluso sabato e domenica) Biblioteca Civica “Scorci in bianco e nero” mostra di disegni della pittrice Clara Alovisi.

3 gennaio Biblioteca Civica ore 15/17 “Aspettando la Befana” letture ad alta voce e laboratorio Creativo per bambini.

4 gennaio ore 21 La Piccola spettacolo teatrale in tre atti “La Casa di Bernarda Alba” a cura dell’Accademia delle Muse di Bordighera.

5 gennaio ore 21 La Piccola spettacolo “Dona Flor e i suoi due mariti” Reading concerto con il Teatro dell’Albero Loredana de Flaviis, Franco la Sacra, Paolo Paolino e il Duo in Fabula Federica Vallebona al violoncello e Davide Ravasio alla voce, clarinetto e cajon.

6 gennaio ore 15 La Piccola “La dolce Befana” incontro della Befana con i più piccoli a cura de Ü Descu Spiaretè Comitato Circuito di Ospedaletti.

ore 16 La Piccola “Ispezione scolastica” rappresentazione dialettale del Gruppo Nasciui pe Rie di Ospedaletti.

Comune di PERINALDO

Fino al 6 gennaio Centro storico tradizionale Falò in Piazza.

Comune di PIGNA

Fino al 1 gennaio piazza XX Settembre tradizionale Falò che rimane acceso dal 24 dicembre fino a Capodanno come punto di aggregazione e di incontro: alla luce e al calore del fuoco le persone si scambiano due parole e spesso cucinano qualcosa che viene condiviso con i passanti.

6 gennaio ore 11,30 piazza XX Settembre rallegrati dalla Banda filarmonica L’Alpina di Pigna, si attende la Befana, che arriva per gustare l’aperitivo con i musicanti. Subito dopo distribuisce dolcetti ai bambini e dona ai nuovi nati del 2018 la consueta Pigotta UNICEF.

Comune di SAN BIAGIO:

31 dicembre dalle ore 22 piazza della Chiesa Concerto di Capodanno musica dal vivo con il complesso “Never the dog”.

Comune di SEBORGA:

5 gennaio dalle ore 20 Piazza della libertà – Intorno al fuoco arriva la befana seborghina con le sue calze colme di dolci e di carbone per tutti i bambini – grigliata, pizza e dolci offerti dalla Pro Seborga e incontro con la Befana che consegnerà ad ogni bambino presente una calza.

Comune di VALLEBONA:

Fino al 6 gennaio “Foegu du bambin”, grande falò tradizionale che si tramanda da generazioni dei cittadini di Vallebona, che mantengono sempre vivo questo grande fuoco e a mezzanotte del 6 gennaio viene bruciata la Befana, in segno scaramantico di un buon inizio anno.

Comune di VALLECROSIA:

30 dicembre ore 16 Sala Polivalente comunale sita sul Solettone sud di Via C. Colombo Concerto della pianista Veronica Rudian pro sfollati del Ponte Morandi di Genova.

31 dicembre a partire dalle ore 22 Litorale cittadino Festa di Capodanno in spiaggia e sul lungomare – Festa sotto le stelle e musica dal vivo con i ‘Vedo Nero’, Tribute Band di Zucchero – evento gratuito organizzato grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e ristoratori.

4 gennaio ore 17,30 Sala Polivalente comunale presentazione del libro “Il passo della morte” dell’autore Enzo Barnabà.

5 gennaio pomeriggio sul lungomare “Aspettando la Befana”

ore 20,45 Sala Polivalente comunale spettacolo “Streghe, tarocchi e…” a cura della Compagnia Teatro 2000.

Comune di VENTIMIGLIA:

dal 28 dicembre al 6 gennaio ore 15-18,30 Belvedere Resentello “Pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico” – ingresso libero. Dal 7 al 27 gennaio tutti i pomeriggi dalle ore 15,30 alle 18,30 escluso al martedì.

6 gennaio arrivo della Befana in pista con sorprese per i più piccoli.

Fino al 20 gennaio ore 15 -18 Palazzo Biancheri Galleani Centro Storico, Via Garibaldi 13 “Mostra fotografica di reperti antichi” a cura dell’Associazione Giuseppe Biancheri e della Fondazione Giuseppe Biancheri – ingresso libero;

5 gennaio ore 15 Centro storico Biblioteca Aprosiana Via Garibaldi n.10 Presentazione del libro “Le train du Col de Tende” con l’autore Michel Braun.

Fino al 06 gennaio ore 10-12 e 15-18 Chiesa San Michele Centro storico– “Presepi poveri” e “Presepe Provenzale” concorso ed esposizione – a cura del Comitato Pro Centro Storico.