Giovedi 27 dicembre 2018 alle ore 9,30

I luoghi degli inglesi ed il Museo Bicknell – visita alla mostra

“Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni“

Passeggiata nei giardini, ricchi di essenze esotiche, tra alberi rari e giganti, nei luoghi degli inglesi tra fine Ottocento e inizio Novecento. Visita del Museo Bicknell, magnifico contesto per scoprire la figura di Clarence Bicknell botanico, illustratore e ricercatore della flora locale e delle incisioni rupestri, animo di grande sensibilità volto alla fratellanza dei popoli, attraverso l’esperanto.

Visita alla ricca e interessante mostra documentaria “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nella ricorrenza del centenario della morte di Clarence Bicknell che comprende album fotografici dei numerosi viaggi sia in terre lontane, che nelle valli liguri e piemontesi, acquerelli, sketch books, oggetti personali, ecc.

RITROVO:ore 9,30 a Bordighera davanti Ufficio Turismo IAT (Via Vittorio Emanuele, n 172 – davanti fermata Bus del Palazzo del Parco)

DURATA: due ore e mezza circa

QUOTA: visita guidata € 5,00 (gratuito per i ragazzi fino a 15 anni) + ingresso museo € 3,50





le visite si svolgono anche in caso di pioggia – NON SERVE PRENOTARE

INFO: Liguria Arte Natura di Angela Rossignoli tel. 0184 448397 – cell. 338 4536788

mail: angela.rossignoli@gmail.com