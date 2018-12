La Confartigianato di Imperia, attraverso Oasi Balneari, interviene in merito al milione e 300 mila euro di contributi annunciato dalla Regione Liguria a favore di 59 Comuni costieri per ripascimento, riqualificazione e difesa della costa. Interventi importanti, che però da soli non risolverebbero i problemi che periodicamente si ripresentano in seguito alle mareggiate che si abbattono sulla costa.

“Riteniamo infatti necessari, visti i danni che ogni anno si registrano a causa delle ripetute mareggiate, i fondi che erano stati promessi dal Governo per interventi strutturali di protezione e salvaguardia del litorale – ha detto Gianni Canale, coordinatore di Oasi Balneari Confartigianato – Senza questi lavori di prevenzione a difesa della costa, e quindi a garanzia di tutte le imprese balneari, anche il possibile prolungamento delle concessioni perderebbe di interesse”.