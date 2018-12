Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Intensificati anche i controlli nell’area dell’ex Caserma Crespi, in occasione dei quali venivano identificati ed espulsi dal territorio nazionale due cittadini rumeni che vi alloggiavano abusivamente.

Considerato che lo stesso risultava privo di una stabile occupazione lavorativa e senza fissa dimora, veniva allontanato dal Comune per 3 anni con Foglio di Via, provvedimento a firma del Questore della provincia di Imperia.

Lo straniero, con precedenti specifici, veniva pertanto denunciato per ricettazione, introduzione nello Stato di marchi contraffatti, vendita di prodotti alterati e minacce.

“Compra i profumi altrimenti ti spacco tutto, dammi i soldi che oggi non sono in vena”.

Ieri invece, a Oneglia, il proprietario di un bar di Imperia chiedeva l’ausilio della Volante in quanto un cittadino straniero stava creando disordine all’interno del suo esercizio commerciale.

In tale direzione, nei giorni scorsi, ai Giardini Toscanini veniva arrestato uno spacciatore minorenne in possesso di 90gr. di hashish, al Parco Urbano venivano effettuati controlli tesi a verificare la regolarità dell’area occupata dai giostrai.