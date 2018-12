Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’allenatore Pietro Buttu ha stilato l’elenco dei calciatori neroazzurri convocati per il 14° turno del campionato Eccellenza Liguria che vede opporsi presso lo stadio “Nino Ciccione” Imperia e Ventimiglia domenica 16 alle 15.

