Per “Pendolaria 2018”, dossier di Legambiente sulla situazione del trasporto ferroviario regionale, la linea ferroviaria Ventimiglia-Savona-Genova è tra le peggiori 10 in Italia. “Il materiale rotabile non risulta assolutamente in grado di soddisfare le richieste dei pendolari e dei turisti. Anche sulla puntualità dei treni piovono lamentele, ma i pendolari lamentano soprattutto convogli vecchi, con sedili rattoppati, bagni sporchi e maleodoranti specialmente in estate” rileva il dossier. Nella classifica delle linee peggiori è prima la Roma Lido seguita dalla Circumvesuviana e la Reggio Calabria-Taranto, con la Ventimiglia-Savona-Genova al nono posto.