“The con i Nobel” al Casinò di Sanremo lunedì 10 dicembre a partire dalle 15. Terza edizione al Casinò di un appuntamento che collega Sanremo con Stoccolma e che permette di assistere in diretta alla cerimonia di proclamazione dei premi Nobel, un privilegio che la città si conquistò per aver ospitato l’ultima dimora di Alfred Nobel, innamorato della Riviera. L’ingresso è libero.

“Siamo felici di essere riusciti a ospitare, anche per l’edizione 2018, nella nostra elegante Sala Privata questo evento, che rinnova il legame con la città di Stoccolma e la figura di Alfred Nobel che elesse Sanremo come sua patria ideale.” –Sottolinea Casinò Spa-“ Si tratta della terza edizione, organizzata nelle nostre sale, unica in Italia in questa formula. Contraddistingue la grande attenzione culturale della nostra azienda, anche indirizzata verso le manifestazioni del territorio che hanno valenza nazionale. Ringraziamo il Comune, l’associazione Amici di Alfred Nobel, i club coinvolti per l’apporto dato finalizzato a consolidare questa manifestazione, importante non solo per la città ma per la provincia di Imperia, riconfermando il forte legame di Sanremo e della Provincia verso l’illustre scienziato svedese Alfred Nobel.”

“Vorrei ringraziare in qualità di presidente dell’Associazione Amici di Alfred Nobel coloro che hanno reso possibile anche quest’anno l’evento”The con i Nobel”:il dott.Oliva Enrico della Camera di Commercio, l’Assessore Biale del Comune di Sanremo, e in particolare il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che pur essendo all’estero, ci ha dato sostegno per realizzare al meglio questa importante manifestazione .- Spiega Roberto Pecchinino-“ Un grazie sentito va al Presidente del Consiglio di Amministrazione del Casinò di Sanremo, dott. Massimo Calvi, per aver salvaguardato e contribuito a quest’ evento, che ci collega con il mondo della Cultura e della scienza a livello mondiale. Unisce, inoltre, tutti coloro che in passato, come il Rotary, con il past presidente Antonio Leoni e anche ora, come il Lion’s Sanremo Host si sono impegnati per quello che ritengono un appuntamento di alto valore culturale.”

La proclamazione avviene ogni anno il 10 dicembre in occasione dell’anniversario della morte dell’illustre scienziato Alfred Nobel. In tale data la Fondazione Nobel da lui istituita e dotata di un’immensa fortuna derivata dai diritti di brevetto e dallo sfruttamento dei suoi campi petroliferi di Baku, assegna annualmente cospicui premi a diversi studiosi.

Con il testamento scritto da Nobel a Sanremo e formalizzato a Parigi il 27 novembre 1895, con cui istituì i celebri ‘premi Nobel’, volle essere ricordato non come l’uomo della ‘Dinamite’ ma come filantropo e uomo di cultura. Dal 1901 vengono assegnati annualmente cinque premi a coloro che con le loro ricerche, invenzioni e scoperte scientifiche, avessero reso importantissimi servigi all’umanità; nascono così i Premi Nobel per la Fisica, la Medicina o Fisiologia, la Chimica, la Letteratura. A chi si fosse particolarmente distinto, nel favorire le relazioni amichevoli di pace e amicizia fra i popoli viene conferito il Premio Nobel per la Pace.

Dal 1969 verrà aggiunto un altro importante premio, istituito in seguito ad una donazione della ‘Sveriges Rikbank’ che sarà gestito dalla Fondazione Nobel insieme ai premi originali: il Premio per l’Economia in memoria di Alfred Nobel.

Sanremo da circa tredici anni è l’unica città Italiana a cui è stata consentita la possibilità di trasmettere in diretta, la cerimonia, con l’apporto di Roberto Pechinino, Presidente dell’Associazione Amici di Alfred Nobel

L’appuntamento è per Domenica 10 dicembre 2018, alle ore 15,30 nella sala ‘Privata’ del Casinò di Sanremo, dove ci sarà il collegamento in diretta streaming con Stoccolma. La cittadinanza è cordialmente invita all’evento, promosso dal club Lion’s, che si concluderà con un momento conviviale.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali , la diretta con Stoccolma per la ‘Consegna dei Premi Nobel 2018’. Un servizio di traduzione simultanea da Svedese e Inglese, consentirà a tutti i presenti di seguire lo svolgimento della cerimonia e le motivazioni che accompagnano per ogni premiato, l’alta Onorificenza.