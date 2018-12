Una donna di 55 anni è morta cadendo da una parete rocciosa durante una scalata. La tragedia si è verificata nel pomeriggio a Orco Feglino (Savona) nel corso di un’arrampicata sul bric Pianarella nei pressi di via Aquila. Intorno alle 12.45, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un grave incidente occorso ad una donna mentre si arrampicava a Finale Ligure sulla parete di Pianerella lungo la via I.N.P.S. Per cause ancora da accertare la donna è caduta per 50 metri. Sul posto hanno collaborato per raggiungere la donna i tecnici del Soccorso Alpino e i SAF dei VVF , il recupero è stato complicato dalla presenza di altri rocciatori e dal luogo non semplice come avvicinamento sia per l’elicottero sia per la squadra a piedi, che l’ha raggiunta dal basso. Per la donna purtroppo non c’è stato nulla da fare, è deceduta a causa dei traumi. E’ stata calata in una zona più comoda e dopo averla trasferita in barella è stata caricata sull’elicottero. Gli amici della donna, molto scossi, sono stati riaccompagnati alle macchine dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno messo una corda fissa per facilitarne il rientro in sicurezza.