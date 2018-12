Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La giovanissima nuotatrice sanremese Giorgia Amodeo, della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, si fa onore ai Campionati Italiani Assoluti in vasca corta di Nuoto Paralimpico che si dono svolti a Loano lo scorso fine settimana, sabato 1 e domenica 2 dicembre. Ottime le prestazioni di Giorgia che ha gareggiato nella categoria S03, supportata dai tecnici Davide Bulgarelli e Rosella Di Vincenzo ed ha conquistato l’argento nei 50 Stile Libero e il bronzo nei 100 Stile Libero 50. Da notare che Giorgia è stata l’unica rappresentate femminile della Liguria, in una kermesse che ha visto la partecipazione di 115 atleti appartenenti a 34 società italiane con ben 316 gare disputate.

