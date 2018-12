Massimo Righi lascia la direzione del Secolo XIX. Lo ringraziamo per l’impegno e la serietà con cui ha ricoperto fino a oggi questo ruolo, in un territorio che, purtroppo e per fortuna, è sempre più spesso protagonista della cronaca nazionale. Righi lascia il timone a Luca Ubaldeschi, al quale auguriamo buon lavoro.

Il Secolo XIX, da 132 anni, rappresenta non solo uno strumento di informazione importantissimo per comprendere i mutamenti di Genova, della Liguria e dell’intero Paese, ma è tutti gli effetti un protagonista del nostro territorio. Un quotidiano che contribuisce a offrire ai lettori un’informazione indipendente e di qualità. Una tradizione che, siamo convinti, proseguirà anche con la nuova direzione.



Gruppo Pd Regione Liguria.Gruppo Pd Comune di Genova

Pd Liguria

Pd Genova