Tornano le promozioni e le iniziative a Villa Faravelli, polo imperiese dedicato all’arte e alla cultura, in occasione del weekend dell’Immacolata.

La dimora storica del 1938, sede della Collezione permanente di arte moderna Architetto Lino Invernizzi, rimarrà infatti aperta per tutto il fine settimana festivo – da Venerdì 7 a Domenica 9 dicembre – nei suoi consueti orari, offrendo ai visitatori ingressi promozionali e la possibilità di partecipare ad un evento nel meraviglioso salone del museo.

Sabato 8 dicembre Villa Faravelli ospiterà infatti l’evento di beneficenza a favore di ABEO Liguria Onlus, con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinarsi a bambini ed adolescenti in cura nel reparto di onco ematologia dell’Istituto Gaslini di Genova. La giornata, patrocinata dal Comune di Imperia, è organizzata grazie alla partecipazione di EFDA – Ente Decorazione Floreale per Amatori di Imperia – e del Movimento Pro Sanctitate, che esporranno nelle sale della villa una serie di installazioni floreali e ricami acquistabili dai visitatori, che potranno così partecipare alla raccolta fondi da destinarsi ad ABEO.

L’inaugurazione avverrà nella mattina di sabato 8 Dicembre dalle ore 10.00 e l’esposizione sarà visitabile fino alle ore 13.00, e nel pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30. Alle 18.00 si terrà inoltre nel salone di Villa Faravelli un concerto per pianoforte, e la giornata si concluderà con un piccolo rinfresco.

L’ingresso all’evento e al concerto sarà gratuito, e i visitatori che vorranno approfittare della giornata per visitare la Collezione Invernizzi potranno usufruire di un biglietto scontato a 5.00 euro.

La Collezione Architetto Lino Invernizzi rappresenta sul territorio una testimonianza unica delle eccellenze dell’evoluzione artistica del secondo dopoguerra, con nomi riconosciuti nel panorama internazionale – da Lucio Fontana a Victor Vasarely, da Josef Albers a Marino Marini – a raccontare un momento storico ed artistico di grande sperimentazione e cambiamento, dagli anni ’20 fino alla metà degli anni ’70.

Grazie inoltre al Progetto di promozione multimediale realizzato dalla Società Cooperativa C.M.C. (che gestisce lo spazio museale da ormai due anni) e finanziato dal Comune di Imperia, sarà possibile seguire un percorso di visita guidata alle opere della collezione – attraverso un’audioguida in versione italiana ed inglese – e conoscere la storia della Famiglia Invernizzi e dell’omonima collezione grazie ad un’intervista proiettata in una video room allestita all’interno della villa.

Per tutto il weekend dell’Immacolata, da Venerdì 7 a Domenica 9 Dicembre, l’ingresso al M.A.C.I. sarà scontato per tutti i visitatori, che potranno usufruire di un biglietto unico a 5.00 euro, non solo nella giornata di Sabato 8 Dicembre ma anche in occasione delle aperture di Venerdì e Domenica.

Di seguito gli orari di apertura del weekend dell’Immacolata:

Venerdì 7 dicembre 16.00 – 19.00

Sabato 8 dicembre 10.00 – 13.00 e 16.00 – 19.00 (evento a favore di ABEO dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30)

Domenica 9 dicembre 16.00 – 19.00

Biglietto unico di ingresso alla Collezione Invernizzi da Venerdì 7 a Sabato 9 Dicembre

Euro 5.00