Secondo la ricerca dell’associazione antimafia Libera sulla “Percezione e presenza delle mafie e della corruzione in Liguria” un ligure su 3 considera la mafia un fenomeno marginale e 7 su 10 ritengono che la corruzione, a livello regionale, sia “molto o abbastanza diffusa”. La ricerca è basata su 420 questionari tra cittadini con 23 anni come età media. Gli intervistati considerano la mafia un fenomeno marginale (33,3%) o non socialmente pericoloso (24,5%). Solo tre su 10 la considerano pericolosa. Infine 3 intervistati su 10 hanno detto di conoscere o di aver conosciuto qualcuno che ha ricevuto o offerto tangenti.