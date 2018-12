Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questo pomeriggio alle ore 16 la formazione Juniores Imperia ospiterà, presso lo stadio “Nino Ciccione”, la Cairese. L’Imperia arriva a questo incontro reduce dalla bella vittoria esterna sul difficile campo del “Negrotto” dove i ragazzi, guidati da mister Casella, sono riusciti ad imporsi per tre reti a due, la Cairese, invece, è reduce dalla sconfitta nell’incontro casalingo contro la Sestrese perdendo tre reti a uno. Le posizioni nella classifica si equivalgono con un divario minimo di due punti, i nero azzurri si trovano in quarta posizione con 19 punti mentre la Cairese si trova al quinto posto con 17 punti. Mister Massimiliano Casella ha diramato le seguenti convocazioni: Meda, Comiotto, Pelliccione, Manitto, La Porta, Di Cianni, Bordero, Negro, Pellegrino, Zanchi, Fatnassi, Carli, Savona, Franco, Minasso, Nastasi, Lanteri.

La dodicesima giornata del campionato Eccellenza Liguria vede di fronte Finale – Imperia domenica 2 Dicembre alle ore 14:30 presso il campo sportivo “F.Borel” di Finale Ligure. Per questa partita mister Pietro Buttu ha diramato le seguenti convocazioni: Meda, Correale, Franco, Bordero, Zeka, Fatnassi, Moscatelli, Zanchi, Pelliccione, Manini, Pellegrino, Trucco, Laera, Ambrosini, Di Lauro, Figone, Faedo, Giglio, Costantini, Castagna.

La partita in programma domenica 2 dicembre alle 14.30 è valida per la 12° giornata del campionato Eccellenza Liguria