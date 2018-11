Come già pubblicato nelle testate giornalistiche locali domenica 25 novembre all’ospedale di Sanremo, in occasione di un trasporto interno di una paziente, da parte di una operatrice della Pubblica Assistenza Croce Verde di Arma di Taggia, che svolge il servizio di accompagnamento interno allo stabilimento, si è resa protagonista di un gesto di coraggio, prontezza, determinazione ed altruismo che ha permesso di mettere al riparo la paziente da conseguenze che potevano essere decisamente più gravi.

Infatti nel percorrere il tunnel interno allo stabilimento ospedaliero, la milite che spingeva la paziente in carrozzina, si è vista cadere addosso un serramento a vasistas che l’ha colpita e l’ha fatta cadere a terra, nell’immediatezza l’operatrice è riuscita con il piede a trattenere lo sportello che si era staccato accidentalmente, evitando l’impatto con la paziente, così da permetterle di liberarsi dal peso ed allontanarsi.

Immediati sono stati i soccorsi e le due donne sono state condotte presso il Pronto Soccorso dove hanno ricevuto le cure necessarie.

Alla milite della Pubblica Assistenza vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta l’Azienda, a cui si unisce anche la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale, per la sua professionalità, dimostrando attenzione e controllo, senza aver tralasciato la cura e il sostegno alla persona.