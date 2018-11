“I muretti a secco sono stati dichiarati patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. In Liguria ci sono 42mila ettari di terrazzamenti. Una vera e propria arte che permette di rendere coltivabili i territori della nostra regione e regala a liguri e turisti paesaggi mozzafiato unici. Vi aspettiamo per vedere tutto questo e molto altro! A Natale venite in Liguria”. Lo scrive, su Facebook, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.