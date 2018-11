Con l’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica (dal 1° gennaio 2019), la Confesercenti ha organizzato martedi 27 novembre, nella Sala Multimediale della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria un seminario sulle novità fiscali legate a questo importante cambiamento.

Il momento di confronto è stato fortemente richiesto dagli Operatori economici della nostra provincia che, in questi ultimi mesi, che si avvicinano all’entrata in vigore della normativa, sono giustificatamente preoccupati per i nuovi adempimenti.

Commercianti, albergatori, agenti di commercio, operatori dei servizi hanno partecipato numerosi e con grande interesse al pomeriggio di aggiornamento.

“Ricordiamo che la Confesercenti è da sempre vicina alle imprese di ogni categoria nei momenti di importanti cambiamenti fiscali e anche in questa occasione è a disposizione di tutti gli Operatori economici che hanno dubbi o domande” dice Ino Bonello, Presidente provinciale di Confesercenti.

Confesercenti ha stipulato un accordo con una importante software house che mette a disposizione degli Associati, ad un prezzo molto vantaggioso, una App facile ed intuitiva per assolvere correttamente all’obbligo.