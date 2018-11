Venerdì 30 novembre ore 20.45 a Lo Spazio Vuoto di Imperia si terrà l’incontro “LA CITTÀ CHE CAMBIA Genova, Imperia: i nodi della trasformazione e il ruolo dei cittadini”. Parteciperanno Donatella Alfonso e Luca Borzani. Previsto anche l’intervento del Professore Vittorio Coletti.

Donatella Alfonso, giornalista e scrittrice, lavora e vive a Genova. Dice di sé: “ Ho imparato alla fine degli anni ’70 che il giornalismo è una passione che non ti abbandona mai: per questo ancora scrivo per “La Repubblica”. Ma ci sono troppe storie che non sono mai state indagate, raccontate, riscoperte, nella nostra storia recente: per questo le ho messe nei miei libri. E continuo a farlo”. Tra le sue pubblicazioni: Animali di periferia. Le origini del terrorismo tra Golpe e Resistenza tradita. La storia inedita della banda XII Ottobre(2012); Fischia il vento. Felice Cascione e il canto dei ribelli . Ci chiamavano libertà. Partigiane e resistenti in Liguria 1943-1945. La ragazza nella foto.Un amore partigiano. Genova, il ’68. Una città negli anni della contestazione. Un’ imprevedibile situazione. Arte, vino, ribellione: nasce il Situazionismo.

Luca Borzani è stato Presidente del Palazzo Ducale, riuscendo a trasformarlo, con grande inventiva e successo, in un centro di attività culturali, mostre d’arte, ma anche cicli di conferenze di storia, filosofia, discipline umanistiche e scientifiche fra i più attivi e meglio organizzati d’Italia. Luca Borzani ha inoltre fondato “La città”, una rivista mensile che opera come un centro di aggregazione di idee, proposte, riflessioni che riguardano la città di Genova, nella fase difficilissima che sta attraversando, ma che valgono anche, su un piano più generale, per l’intero Paese.