E’ il 25 novembre e la Rari Nantes Imperia celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne. Il mondo giallorosso aderisce all’iniziativa con l’hashtag #nessunascusa, lanciato dalla Regione Liguria.

