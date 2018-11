Grande attesa negli ambienti culturali cittadini e non solo, in vista del concerto “Opera in Fiore” organizzato dalla neonata Associazione Sanremo Lirica. In programma arie e duetti da Pagliacci, Elisir d’amore, Trovatore, Traviata, Amico Fritz e tante altre, con tre solisti lirici (Fiorella Di Luca, soprano, Sebastiàn Ferrada, tenore, Allan Rizzetti, baritono) accompagnati dal pianoforte (Silvia Bellani, pianoforte).

E’ il Concerto lirico inaugurale dell’attività dell’Associazione Sanremo Lirica, che ha l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura operistica a Sanremo e in Liguria. “Stiamo lavorando alla costruzione di un progetto molto articolato – spiega il Presidente Cesare Depaulis, direttore d’orchestra – che ha l’obiettivo di far rinascere la lirica a Sanremo in forma istituzionale e non occasionale. Per questo stiamo cercando di coinvolgere Istituzioni e Aziende private, in modo che l’intera Città venga interessata. Questo concerto inaugurale non ha quindi solamente lo scopo di battezzare la nascita dell’Associazione, vuole anche promuovere questo progetto di risveglio culturale e gettare le basi affinché ciò accada.

“Domenica al concerto dell’Associazione Sanremo Lirica ci saranno giovani, ragazze e ragazzi, in parte della nostra città, ai quali auguro una carriera di successo” ha dichiarato l’Assessore alla Cultura, Eugenio Nocita.