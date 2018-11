A partire da lunedì 26 novembre e sino al 4 dicembre, grazie al Progetto “Cinture rosse contro la violenza sulle donne”, tutte le bambine, ragazze e adulte che lo vorranno potranno prendere parte gratuitamente a corsi di judo, karate, autodifesa, ju-jitsu e brazilian jiu-jitsu presso le società sportive che hanno aderito in tutta la provincia di Imperia, affiliate FIJLKAM e UISP.

La cintura nelle arti marziali è indossata da tutti i praticanti, cambiando di colore in base al grado e all’anzianità di preparazione (ad esempio, la cintura bianca è quella dei principianti). In questo caso il rosso fa rifermento alla simbologia utilizzata in occasione del 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – come colore contro la violenza di genere. Mettendo insieme entrambi gli aspetti, è nata l’idea della cintura rossa a favore della valorizzazione delle donne e contro ogni forma di violenza e discriminazione.

L’iniziativa, partita da una idea dello Judo Club Ventimiglia ASD, si è allargata anche ad altre società sportive grazie all’importante collaborazione con: Comune di Ventimiglia, Distretto Sociosanitario n.1 ventimigliese, Centro Provinciale Antiviolenza, UISP e FIJLKAM.

Attraverso l’attuazione del Progetto “Cinture Rosse” e la relativa pratica degli Sport da Combattimento (Judo e Karate) e di Autodifesa (MGA, ju-jitsu e brazilian Jiu Jitsu), si vuole contribuire anche allo sviluppo della cultura del rispetto. Concetto base di ogni convivenza, realizzato anche attraverso l’individuazione delle ottimali risorse per la prevenzione e il contenimento di ogni forma di violenza, fisica o psicologica, sulla donna e in ogni contesto (vita di relazione, lavoro, famiglia).

Di seguito l’elenco completo delle società sportive dove poter partecipare:

SOCIETA’ SPORTIVA CORSI GIORNI (GG/MM/AA) INDIRIZZO

JUDO CLUB VENTIMIGLIA ASD JUDO, AUTODIFESA DAL 26/11/18 AL 04/12/18 VIA VITTORIO VENETO 36, VENTIMIGLIA

ASD FUDOSHIN KARATE LIGURIA KARATE, DIFESA PERSONALE 26/11/2018 IMPERIA

ASD FUDOSHIN KARATE LIGURIA KARATE, DIFESA PERSONALE 27 E 29/11/18 RIVA LIGURE

ASD FUDOSHIN KARATE LIGURIA KARATE, DIFESA PERSONALE 26/11/2018 SAN BARTOLOMEO AL MARE

ASD JUDO E MOVIMENTO IMPERIA JUDO 27/11/18. 29/11/18 SAN LORENZO

C.S.D. JUDO SANREMO JUDO, AUTODIFESA DAL 26/11/18 AL 04/12/18 VILLA ORMOND, SANREMO

GOSHIN DO VENTIMIGLIA JU JITSU 27-29/11/18 CORSO LIMONE PIEMONTE 63, VENTIMIGLIA

JUDO CLUB CORSARO IMPERIA ASD JUDO 26, 28 E 30/11/18 Palestra “Maggi” IMPERIA

JUDO CLUB DIANO MARINA ASD JUDO 28/11/2018 C/O PALAZATTETTO DELLO SPORT “G. Canepa”, VIA DIANO CASTELLO 20, DIANO MARINA

SCUOLA KARATE WADO RYU CAMPOROSSO KARATE 27/11/18 E 29/11/18 VIA COLONNELLO APROSIO 439, VALLECROSIA

SCUOLA KARATE WADO RYU CAMPOROSSO KARATE 26/11/18 E 30/11/18 VIA VITTORIO VENETO 36, VENTIMIGLIA

TRIBE JIU-JITSU BRAZILIAN JIU-JITSU 26, 28 E 30/11/18 VIA DEI GELSOMINI 8, IMPERIA